Η Standard and Poor’s έχει ήδη αναβαθμίσει την χώρα μας στην κλίμακα Β+ προσδίδοντας και θετικές προοπτικές στην οικονομία της. Ο αμερικανικός οίκος, ωστόσο, θεωρείται απίθανο να προχωρήσει σε νέα αναβάθμιση εντός της τρέχουσας χρονιάς, έχοντας καταστήσει σαφές στηνπρόσφατη έκθεση-αξιολόγηση για το ελληνικό αξιόχρεο, ότι η Αθήνα οφείλει να πιάσει μια σειρά από υψηλούς στόχους. Προτεραιότητα σύμφωνα με την S&P, πρέπει να δοθεί κυρίως στη μείωση των κόκκινων δανείων των ελληνικών τραπεζών.

