Διευρύνονται οι απώλειες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να προχωρούν σε ρευστοποιήσεις στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα σε μια ήπια κατοχύρωση των κερδών του Αυγούστου. Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκονται τα τραπεζικά χαρτιά. Το risk off που επικρατεί στις διεθνείς αγορές και η ρευστότητα στις αναδυόμενες δεν βοηθούν την ελληνική αγορά να βρει ανοδική διέξοδο, με την απουσία εγχώριων θετικών καταλυτών να παραμένει εκκωφαντική.

