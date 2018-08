Το risk off που επικρατεί στις διεθνείς αγορές και η ρευστότητα στις αναδυόμενες δεν βοηθούν την ελληνική αγορά να βρει ανοδική διέξοδο, με την απουσία εγχώριων θετικών καταλυτών να παραμένει εκκωφαντική.

More in this category: