Ξανά στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκεται ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος μετά από τέσσερις ημέρες έντονης πτώσης κατά τις οποίες έχασε το 13% της αξίας του, κάνει προσπάθειες να αντιδράσει. Ωστόσο, αν και ο κλάδος έχει βρεθεί σε υπερπουλημένα επίπεδα, με τους εγχώριους αναλυτές να αναμένουν την τεχνική αντίδραση, οι ανησυχίες που οδήγησαν στο τετραήμερο sell off δεν έχουν εκλείψει.

More in this category: