OMFIF: Κίνδυνος κατάρρευσης για το δολάριο

Η ιστορία μπορεί να επαναληφθεί καθώς η υπερβολική ανάπτυξη έχει εκθέσει το δολάριο στον κίνδυνο κατάρρευσης μέσα σε ένα χρόνο, δήλωσε στο CNBC ο συνιδρυτής του ομίλου συμβούλων Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), David Marsh.