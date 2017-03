Goldman Sachs: «Ψηφίζει» ευρώ έναντι στερλίνας, γεν

Την προτίμησή της στο ευρώ έναντι της στερλίνας και του γεν επαναβεβαιώνει η Goldman Sachs, μετά την συνεδρίαση της ΕΚΤ την περασμένη εβδομάδα και εν όψει των αποφάσεων της Fed.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι επενδυτές έδωσαν μεγαλύτερη βάση στις αναβαθμισμένες προβλέψεις της ΕΚΤ για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, παρά στη δέσμευση του εκτελεστικού συμβουλίου για τη διατήρηση της τρέχουσας νομισματικής πολιτικής.

Στην ανάλυση με τίτλο «Tactical Views After the ECB and Before the FOMC (Εκτιμήσεις μετά την ΕΚΤ και εν όψει Fed), με ημερομηνία 14 Μαρτίου, τονίζεται ότι οι εκτιμήσεις της κεντρικής τράπεζας θεωρούνται πολύ αισιόδοξες αλλά θα στηρίξουν το ευρώ.

Όσον αφορά την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου θα παραμείνει σε περιορισμένο εύρος.

Όπως εξηγούν, αν και παραμένουν bearish για το ευρώ έναντι του δολαρίου, η θέση αυτή είναι λιγότερο αυστηρή, λόγω του βελτιωμένου outlook για την Ευρωζώνη.



Παράλληλα, η Goldman Sachs εκτιμά πως το πολιτικό ρίσκο στην Ευρωζώνη δεν πρόκειται να αυξηθεί περαιτέρω, εν όψει των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία.

Τέλος οι αναλυτές δηλώνουν θετικοί απέναντι στο δολάριο, καθώς αναμένουν αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Μάρτιο, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του 2017.