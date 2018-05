«Όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των νομισματικών πολιτικών, ποιον θα θεωρήσουν υπεύθυνο;» είπε ο Ερντογάν, όπως μεταδίδουν οι Financial Times. «Θα θεωρήσουν τον Πρόεδρο. Και από τη στιγμή που το κάνουν αυτό, πρέπει να δώσουμε την εικόνα ενός Προέδρου που ασκεί επιρροή στις νομισματικές πολιτικές», σημείωσε.

More in this category: