Η εφημερίδα Financial News στο Λονδίνο, επικαλούμενη δύο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι η BlackRock έχει δημιουργήσει ομάδα από διαφορετικά τμήματα της εταιρείας, με στόχο να διερευνήσει τα κρυπτονομίσματα και την τεχνολογία blockchain.

