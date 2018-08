Σύμφωνα με τους Financial Times οι συνολικές απώλειες αυτής της εβδομάδας είναι κοντά στο 5%, ενώ από την αρχή του έτους, έχει υποχωρήσει κατά περίπου 34,5% έναντι του δολαρίου και εξαιτίας των ανησυχιών που υπάρχουν για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας, καθώς ο Ταγίπ Ερντογάν ασκεί πιέσεις για χαμηλότερα επιτόκια, αλλά και των φόβων για την αλματώδη αύξηση του πληθωρισμού.

Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται η τουρκική λίρα, καταγράφοντας ιστορικό αρνητικό ρεκόρ έναντι του δολαρίου, το οποίο εξακολουθεί να αντιστοιχεί σε πάνω από 5 λίρες. Το sell off του τουρκικού νομίσματος συνεχίζεται για πέμπτη μέρα, με φόντο τις κυρώσεις που επέβαλε η Ουάσινγκτον σε δύο υπουργούς του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για την δίκη και κράτηση του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον, ο οποίος κατηγορείται από την Τουρκία ότι υποστηρίζει την τρομοκρατία.

