Υπενθυμίζεται ότι από την αρχή του έτους έχει χάσει το 40% της αξίας της, σύμφωνα με τους Financial Times. Οι αγορές παγκοσμίως περιμένουν να δουν την εξέλιξη της διαμάχης Τουρκίας-ΗΠΑ για την υπόθεση του Αμερικανού πάστορα, στον απόηχο μάλιστα της προειδοποίησης του Τούρκου υπουργού Οικονομικών, Berat Albayrak, ότι οι αμερικανικές εμπορικές κυρώσεις εναντίον της χώρας του, θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν τη Μέση Ανατολή.

