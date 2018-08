Οι New York Times στην ανάλυση τους επισημαίνουν οτι στην Τουρκία επανελήφθησαν τα “γνωστά” αμερικανικά λάθη, δηλαδή υπερεκτιμήθηκε ο Ερντογάν και χτίστηκαν προσδοκίες οτι πρόκειται περί ενός μεταρρυθμιστή δημοκρατικού ηγέτη ο οποίος κοιτάζει με σταθερότητα προς τη Δύση, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο περί ενός λαικιστή και οπορτουνιστή ηγέτη ο οποίος εμφανιζόταν ώς μεταρρυθμιστής όσο επεδίωκε την συμμετοχή της Τουρκίας στην Ενωμένη Ευρώπη. Τον κατηγορεί οτι προσποιείτο τον δημοκράτη ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν και δεν πίστευε στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Κατηγορεί η εφημερίδα επίσης τη Δύση για την αφέλεια της και τον τρόπο με τον οποίο παραπλανήθηκε.

Ο διεθνής τύπος αφιερώνει πολλές σελίδες αναλύοντας το ζήτημα με ποιό περιεκτική την ανάλυση των New York Times τα βασικά σημεία της οποίας παρουσιάζουμε συνοπτικά στο Reporter.

