Ποιες μετοχές απέδωσαν τα μέγιστα το 2016;

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, ορισμένες μετοχές αξίζει να αναγνωριστούν για την εξαιρετική απόδοση τους, ενώ άλλες απογοήτευσαν σημαντικά τους επενδυτές. Σε αυτό το άρθρο, θα ρίξουμε μια ματιά στο πόσο αποτελεσματικά ή όχι αντάμειψαν τους επενδυτές συγκεκριμένες ομάδες μετοχών κατά τη διάρκεια του 2016. Παράλληλα κάνουμε ανάσκπηση των εταιρειών που πέτυχαν τις μεγαλύτερες "ανατροπές" του έτους, με τις μετοχές τους να υπεραποδίδουν κόντρα σε εκτιμήσεις αναλυτών.

Πιο συγκεκριμένα, θα επικεντρωθούμε στις πιο δυναμικές επιστροφές μετοχών της χρονιάς. Όταν πρόκειται για τέτοιες μετοχές, οι μετρητές απόδοσης είναι πολύ σημαντικοί. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις αποδοτικότερες (MVP) μετοχές -των οποίων οι κατατάξεις βασίζονται αποκλειστικά σε μετρητές απόδοσης- οι μετοχές- επιστροφές έχουν και μια υποκειμενική διάσταση. Γι’ αυτόν τον κατάλογο μετοχών, που παρουσιάζεται εδώ σε αύξουσα σειρά, ελήφθη επίσης υπόψη το γενικό αίσθημα στο χρηματιστήριο και την βιομηχανία, και εφαρμόστηκε μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, και όχι απλή σύγκριση των αποδόσεων του 2015 και του 2016.

4. Wynn Resorts

Τομέας: Υπηρεσίες, Καζίνο

Απόδοση το 2015: από $ 148.59 σε $ 69.19, -53%

Απόδοση το 2016: από $69.19 σε $ 90.12, + 30%

Εξετάζοντας την απόδοση της Wynn Resorts, παρατηρούμε ότι οι μετοχές του περασμένου έτους, παρότι έχασαν ένα απίστευτο 53%, δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο δυσκολίας της φετινής επιστροφής. Τα προβλήματα για την Wynn ξεκινούν πολύ πριν από αυτό, το 2014, όταν οι κινεζικές αρχές αποφάσισαν να πατάξουν την διαφθορά θέτοντας ως πρώτο στόχο την βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών του Μακάο. Δεν αποτελεί έκπληξη, το ότι αυτό τρόμαξε τους μεγάλους Κινέζους επενδυτές οι οποίοι στην συνέχεια βρήκαν άλλους προορισμούς για τζόγο στην Ασία και τις ΗΠΑ.

Το Μάρτιο του 2014, η μετοχή της WYNN κορυφώθηκε έχοντας τιμή κλεισίματος $246. Μετά από αυτή την τιμή ακολούθησε πτώση δύο ετών, με τιμή κάτω των $51 τον Οκτώβριο του 2015, κάτι που αποτελεί αρνητική απόδοση κατά 78% σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Η ανάκαμψη της Wynn φέτος συνδέεται στενά με το νέο θέρετρο στο Μακάο, το επονομαζόμενο Wynn Palace. Το Palace άνοιξε στις 22 Αυγούστου του 2014 προσθέτοντας 1700 δωμάτια στις εγκαταστάσεις της Wynn στο Μακάο. Αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι είναι το πιο πολυτελές ξενοδοχείο στην αυτόνομη περιφέρεια, ενώ μερικές φορές αναφέρεται ως το «Λας Βέγκας της Ασίας." Το ξενοδοχείο δίνει στην Wynn μια εξαιρετική ευκαιρία για να επωφεληθεί από την ισχυρή ανάκαμψη των μετοχών του Μακάο ενώ η κινεζική κυβέρνηση μετατοπίζει την έρευνα για την διαφθορά αλλού.

Το ερχόμενο έτος: Οι μετοχές της Wynn έχουν ανακάμψει από την ύφεση ενώ στις 21 Δεκεμβρίου έκλεισαν στα $ 89,27. Τα λειτουργικά έσοδα και τα μεικτά κέρδη βρίσκονται σε άνοδο. Αν και είναι δύσκολο να δούμε την Wynn να ξαναγγίζει τα $ 240 σύντομα, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της, μας κάνει να πιστεύουμε ότι το 2017 μπορεί να παρουσιάσει άνοδο παρόμοια με αυτήν του 30% που παρατηρήθηκε το 2016.

3. Best Buy

Τομέας: Υπηρεσίες, Λιανική

Απόδοση το 2015: από $ 38.17 σε $ 30.04, -21%

Απόδοση το 2016: από $ 30.04 σε $ 46.56, + 55%

Η ανάκαμψη των μετοχών της Best Buy, τροφοδοτήθηκε κυρίως από την αλλαγή του καταναλωτικού αισθήματος. Πιο συγκεκριμένα, παρότι η παραδοσιακή λιανική πώληση φαίνεται να παραγκωνίζεται από την ηλεκτρονική με το Amazon.com να κυριαρχεί (βλέπε το “Amazon Go” για περισσότερα στοιχεία), η στρατηγική της Best Buy για να επανέλθει στο προσκήνιο ήταν το να ανοίξει πιο εξειδικευμένα καταστήματα εντός των καταστημάτων της.

Πριν από μερικά χρόνια, η Best Buy προκειμένου να παράσχει μια καλύτερη εμπειρία αγορών για τους πελάτες και να απευθυνθεί σε μεγαλύτερο καταναλωτικό, άρχισε να συμπεριλαμβάνει στα καταστήματα της μικρές μπουτίκ δημοφιλών εταιρειών τηλεπικοινωνίας ή ηλεκτρονικών ειδών όπως η Verizon, η AT & T, η Sony και η Samsung.

Η εταιρεία ακολούθησε αυτή την πολιτική επειδή κατάλαβε ότι το πλεονέκτημα των παραδοσιακών καταστημάτων λιανικής πώλησης έναντι των ηλεκτρονικών είναι η φυσική εμπειρία των αγορών για τον καταναλωτή, το ότι δηλαδή είναι σε θέση να δει και να αγγίξει την τηλεόραση ή το smartphone που θέλει πριν από την αγορά, και το ότι ταυτόχρονα μπορεί να συμβουλευτεί κάποιον αντιπρόσωπο σχετικά με ερωτήσεις που πιθανόν έχει.

Η μέθοδος αυτή έφερε πράγματι αποτελέσματα αφού τα τελευταία δύο τρίμηνα παρατηρείται αύξηση των εσόδων της Best Buy, κάτι που έχει να συμβεί από το 2011. Τα ετήσια έσοδα συρρικνώνονταν κάθε χρόνο από το 2010, αλλά αυτή τη χρονιά η αύξηση των εσόδων της Best Buy έχει ξεπεράσει σημαντικά τα έσοδα κάθε έτους της προηγούμενης εξαετίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει ενισχύσει την ηλεκτρονική της δύναμη αφού έχει επεκτείνει την δυνατότητα αυθημερόν παράδοσης των προϊόντων της σε μεγάλα αστικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το ερχόμενο έτος: Η Best Buy, με 1431 καταστήματα στις ΗΠΑ, 192 στον Καναδά και 23 στο Μεξικό, αναμφίβολα βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο. Στις 21 Δεκεμβρίου έκλεισε στα $46.82, που αποτελεί την υψηλότερη τιμή κλεισίματος της εταιρείας από το κραχ του 2008. Με βάση τις συνθήκες της αγοράς, τον ανταγωνισμό, και την ιστορικά υψηλή αποτίμηση της μετοχής της Best buy είναι απίθανο ότι οι μετοχές της εταιρείας θα απογειωθούν ή έστω θα αυξηθούν με γρήγορο ρυθμό. Ωστόσο, αναμένουμε η Best Buy να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό ανάλογο του ρυθμού της αγοράς, αργά αλλά σταθερά.

2. Δύο ETFs (Αμοιβαία κεφάλαια) πετρελαίου και φυσικού αερίου

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production

Απόδοση το 2015: από $ 47.30 σε $ 30.22, -36%

Απόδοση το 2016: από $ 30.22 σε $ 42.22, + 39%

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services

Απόδοση το 2015: από $ 28.10 σε $ 17.54, -37%

Απόδοση το 2016: από $ 17.54 σε $ 22.62, + 29%

Δεν θα ήταν δίκαιο να ξεχωρίσουμε μόνο μία εταιρεία για τα νούμερα 2, και 1 της κατάταξης μας για τις καλύτερες μετοχές-επιστροφές του 2016 καθώς λόγω των χαμηλών τιμών των βασικών προϊόντων το 2015, ένα ευρύ φάσμα εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, και πολλές εταιρείες εξόρυξης, είχαν αξιοσημείωτη ανάκαμψη. Ως εκ τούτου, εστιάζουμε σε δύο ETFs στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και μία ETF μετάλλων και εξόρυξης.

1. SPDR S&P Metals & Mining – Μέταλλα

Απόδοση το 2015: από $30.74 σε $14.95, -51%

Απόδοση το 2016: από $14.95 σε $31.16, +108%

Παρότι οι βιομηχανίες πετρελαίου, φυσικού αερίου, μετάλλων και εξόρυξης είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, όλες υπέφεραν το 2015 από τις χαμηλές τιμές των βασικών εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα, η τιμή του αερίου άγγιξε τα $1,61 ενώ του πετρέλαιο βούτηξε στα $26.05.

Οι τιμές μερικών μετάλλων παρουσίασαν ραγδαία ύφεση, με τον χαλκό να πέφτει στα $1,93. Λαμβάνοντας υπόψη το σταθερό κόστος των υποδομών, της εργασίας, και τις συμφωνίες για την διανομή, κατανοούμε ότι οι χαμηλές τιμές των βασικών προϊόντων μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στους ισολογισμούς των εταιρειών και στις δηλώσεις εισοδήματος. Οι τιμές των εμπορευμάτων ήταν τόσο επιζήμιες που πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς έφτασαν κάποιες φορές ακόμα και στο σημείο πτώχευσης.

Ωστόσο, η ανάκαμψη των ενεργειακών αγαθών, η αυξανόμενη πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα που οδηγεί σε αύξηση των τιμών του χρυσού στα τέλη του 2015 και τα μέσα του 2016, καθώς και η ελπίδα της σημαντικής μελλοντικής ζήτησης για χάλυβα μετά την εκλογική νίκη του Trump στις ΗΠΑ, άλλαξε διαμετρικά τα δεδομένα αυτών των βιομηχανιών.

Το ερχόμενο έτος: Πολλές μεταβλητές φαίνεται πως θα καθορίσουν το παιχνίδι σε αυτές τις αγορές. Η πρόσφατη απόφαση του ΟΠΕΚ να μειώσει την παραγωγή, ακόμη και αν ισχύει μόνο για λίγους μήνες, αποτελεί καλή είδηση για τους παραγωγούς πετρελαίου. Το φυσικό αέριο εξακολουθεί να παλεύει έναντι της υπερπροσφοράς και ενός σχετικά ήπιου -μέχρι στιγμής- χειμώνα στις ΗΠΑ.

Η τιμή του χρυσού συχνά επηρεάζεται από την αστάθεια της αγοράς ενώ το ράλι για τον χάλυβα θα συνεχιστεί για όσο καιρό ακόμα συνεχίζεται η ανάπτυξη των υποδομών.

Ενώ οι αγορές ενέργειας έχουν σταθεροποιηθεί και οι τιμές βρίσκονται σταθερά σε υψηλές κλίμακες (το πετρέλαιο περίπου στα $50 ενώ το φυσικό αέριο λίγο πάνω από τα $ 3), ο χρυσός είναι και πάλι σε ύφεση. Αυτοί οι τομείς βιομηχανίας σίγουρα δεν είναι σίγουροι ούτε εύκολα προβλέψιμοι και το 2017 αναμφίβολα θα τους φέρει κρίσεις, ανακάμψεις και επιστροφές που θα ταράξουν τις αγορές.

Είναι γεγονός βέβαια πως όσο οι χειμερινές θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες από ότι αναμένεται, το φυσικό αέριο δύσκολα θα παρουσιάσει πρόοδο. Το πετρέλαιο θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία με την προϋπόθεση ότι όλοι οι παραγωγοί θα τηρήσουν την ισχύουσα συμφωνία περί περικοπής της παραγωγής. Όσο για το χρυσό, οι αγορές προσαρμόστηκαν αποτελεσματικά στην εκλογή Trump και στην αύξηση των ομοσπονδιακών επιτοκίων, οπότε δεν αναμένεται ανάκαμψη για το κίτρινο μέταλλο στο εγγύς μέλλον.

Κάποιες ακόμα δυνατές Μετοχές- Επιστροφές που αξίζουν αναγνώριση είναι οι παρακάτω:

Εταιρείες Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: ONEOK (NYSE: ΟΚΕ) (+ 137%), Chesapeake Energy (NYSE: CHK) (+ 62%), Halliburton (NYSE: HAL) (+ 57%)

Εταιρείες Μετάλλων και Εξόρυξης: Ηνωμένες Πολιτείες Χάλυβα (NYSE: X) (+ 337%), Freeport-McMoRan Copper & Gold (NYSE: FCX) (+ 110%), Newmont Mining (NYSE: NEM) (+ 76%).

Γιάννης Τσιρογιάννης