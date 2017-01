Πετρελαϊκές πιέσεις στη Wall Street - Κέρδη για Apple

Μικτά πρόσημα παρουσιάζουν οι αμερικανικοί δείκτες στην πρώτη συνεδρίαση της δεύτερης και πολλά υποσχόμενης εβδομάδας του 2017. Ο βιομηχανικός δείκτης υποχωρεί στα επίπεδα των 19.900 μονάδων καθώς διολισθαίνει το πετρέλαιο, ενώ κέρδη καταγράφει μόνο ο Nasdaq χάρη στα υψηλά κέρδη της Apple.

Η εβδομάδα αναμένεται «δυνατή» καθώς η πλειοψηφία των επενδυτών έχουν επιστρέψει στις θέσεις τους μετά τις διακοπές, έχοντας δώσει «υπόσχεση» να πιάσουν το επόμενο ιστορικό υψηλό των 20.000 μονάδων για τον Dow Jones. Βέβαια προκειμένου να επιτευχθεί αυτό απαιτείται και «πρόσφορο» έδαφος, δηλαδή ανάκαμψη του πετρελαίου αλλά και θετικά εταιρικά αποτέλεσματα, τα οποία αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, με τους τραπεζικούς κολοσσούς JP Morgan και BofA να τα ανακοινώνουν την Παρασκευή.

Να σημειωθεί ότι τα ισχυρά στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή για την απασχόληση ώθησαν τον S&P 500 και τον Nasdaq σε επίπεδα - ρεκόρ, ενώ ο Dow Jones "τερμάτισε" πολύ κοντά στο ψυχολογικό όριο των 20.000 μονάδων. Τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αναμένεται να εμφανίσουν άνοδο 3% το δ΄ τρίμηνο από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από τον χρηματοοικονομικό κλάδο, σύμφωνα με αναλυτές της FactSet.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones χάνει 0,32% στις 19.899,59 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq κερδίζει 0,15% στις 5.529,38 μονάδες. O S&P 500 σημειώνει πτώση 0,22% και βρίσκεται στις 2.271,82 μονάδες.

Στα ταμπλό, από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones 7 κινούνται με θετικό πρόσημο και 23 με αρνητικό. Εξ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη καταγράφει η DuPont καθώς διαπραγματεύεται στα 74,31 δολ. με άνοδο 0,93 δολ. ή σε ποσοστό 1,27%. Ακολουθούν η Apple με κέρδη 1,06% στα 119,16 δολ. και η Intel στα 36,74 δολ. με άνοδο 0,70%. Τη μεγαλύτερη πιεση (-1,65%) δέχεται η Exxon Mobil λόγω πετρελαϊκής πτώσης, ενώ ακολοθούν 3Μ, Verizon, Goldman Sachs και Walt Disney.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, η Optum, ο βραχίονας υπηρεσιών υγείας της UnitedHealth Group Inc. ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της Surgical Care Affiliates Inc. έναντι 2,3 δισ. δολ. Παράλληλα, η McDonald’s Corp. εισήλθε σε συμφωνία για την πώληση πλειοψηφικού μεριδίου της μονάδας της στην Κίνα σε ομάδα επενδυτών με επικεφαλής την κινεζική Citic Ltd. Την προσοχή της αγοράς θα προσελκύσει και η πρώτη συνέντευξη Τύπου του νεοεκλεγέντος Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη, ενώ στο τέλος της εβδομάδας το επενδυτικό ενδιαφέρον αναμένεται να μονοπωλήσει η ομιλία της επικεφαλής της Federal Reserve, Janet Yellen.

Στα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο διολισθαίνει κατά 2,5-% στα 52,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός κερδίζει έδαφος στα 1.178 δολάρια ανά ουγκιά καθώς το δολάριο συνεχίζει να εξασθενεί έναντι γιεν και δολαρίου. Το αμερικανικό 10ετές ομόλογο υποχωρεί στο 2,38%.

Γιάννης Τσιρογιάννης