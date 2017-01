Νέο ρεκόρ για Nasdaq ελέω Apple - Πιέσεις από αργό

Η «βουτιά» του αργού χάλασε και πάλι τα «σχεδία» του Dow Jones που υποχώρησε κάτω από τις 19.900 μονάδες, και όλα δείχνουν πως ακόμα λείπει αυτός ο «καταλύτης» που θα τροφοδότησει μια ισχυρή άνοδο προς τις 20.000 μονάδες. Στον αντίποδα ο Nasdaq «έπιασε» νέο ιστορικό υψηλό, δεχόμενος ώθηση από τα ισχυρά κέρδη της Apple. Την ίδια ώρα το δολάριο συνεχίζει να εξασθενεί έναντι ευρώ και γιεν.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, "οι επενδυτές στη σημερινή συνεδρίαση τήρησαν επιφυλακτική στάση εν αναμονή της έναρξης των εταιρικών αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ". Παράλληλα στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι δηλώσεις αξιωματούχων της Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια. Ο Κεντρικός Τραπεζίτης της Βοστόνης, Eric Rosengren, υποστήριξε ότι η Fed θα πρέπει να προχωρήσει σε σταδιακή ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής μετά την αύξηση του επιτοκίου τον Δεκέμβριο.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, η Optum, ο βραχίονας υπηρεσιών υγείας της UnitedHealth Group Inc. ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της Surgical Care Affiliates Inc. έναντι 2,3 δισ. δολ. Παράλληλα, η McDonald’s Corp. εισήλθε σε συμφωνία για την πώληση πλειοψηφικού μεριδίου της μονάδας της στην Κίνα σε ομάδα επενδυτών με επικεφαλής την κινεζική Citic Ltd. Την προσοχή της αγοράς θα προσελκύσει και η πρώτη συνέντευξη Τύπου του νεοεκλεγέντος Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη, ενώ στο τέλος της εβδομάδας το επενδυτικό ενδιαφέρον αναμένεται να μονοπωλήσει η ομιλία της επικεφαλής της Federal Reserve, Janet Yellen.

Παράλληλα η General Motors ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταφέρει την γραμμή κατασκευής μικρών αυτοκινήτων από το Μεξικό στις ΗΠΑ παρά την κριτική που της άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επιπλέον, η Alibaba φέρεται έτοιμη να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τα σχέδιά της για επέκταση στις ΗΠΑ και τον στόχο της για την δημιουργία ενός εκατ. θέσεων εργασίας την επόμενη πενταετία.

Στους δείκτες, ο Dow Jones έκλεισε με απώλειες 0,38% ή 76 μονάδων στις 19.888, ο S&P κατέγραψε πτώση 0,35% στις 2.268 μονάδες ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq έπιασε νέο ιστορικό υψηλό καθώς κινήθηκε υψηλότερα 0,2% στις 5.531 μονάδες. Στον βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Merck & Co (+1,5%) και Apple (+1%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των Exxon Mobil (-1,6%) και IBM (-1,1%).

Στα ταμπλό, τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη κατέγραψε η DuPont, ενώ ακολούθησαν η Apple με κέρδη 1,06% στα 119,16 δολ. και η Intel στα 36,74 δολ. με άνοδο 0,70%. Τη μεγαλύτερη πιεση (-1,65%) δέχτηκε η Exxon Mobil λόγω πετρελαϊκής πτώσης, ενώ ακολούθησαν 3Μ, Verizon, Goldman Sachs και Walt Disney.

Στην αγορά συναλλάγματος, χαμηλότερα κινήθηκε το δολάριο έναντι του ευρώ στο 1,0567 από 1,0532 την προηγούμενη εβδομάδα. Παρά τις σημερινές πιέσεις στο αμερικανικό νόμισμα, αναλυτής της Citigroup προειδοποιεί ότι αν ο Ντόναλντ Τραμπ εφαρμόσει την δημοσιονομική πολιτική που υποσχέθηκε προεκλογικά τότε ενδέχεται να δούμε κίνηση του δολαρίου προς τα 90 σεντς σε σχέση με το ευρώ. Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κινήθηκε υψηλότερα κατά δύο μονάδες βάσης στο 2,37%.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του χρυσού έπιασε υψηλό έξι εβδομάδων καθώς ενισχύθηκε 1% στα 1.184 δολ./oz. Στο μεταξύ, πιέσεις ασκήθηκαν στην τιμή του πετρελαίου μετά την αύξηση στην παραγωγή στις ΗΠΑ και τις πληροφορίες για αύξηση των εξαγωγών από το Ιράν. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, οι ειδήσεις από ΗΠΑ και Ιράν δημιουργούν εκ νέου αμφιβολίες για την επίτευξη του στόχου μείωσης της παραγωγής πετρελαίου των χωρών εντός και εκτός ΟΠΕΚ από 1η Ιανουαρίου. Ο μαύρος χρυσός υποχώρησε 3,8% στα 51,96 δολάρια ανά βαρέλι.

Γιάννης Τσιρογιάννης