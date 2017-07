Αυξητική τάση εμφανίζουν στην εκκίνηση της σημερινής συνεδρίασης οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street, με τα αποτελέσματα των τεχνολογικών κυρίως μετοχών να δίνουν ώθηση στον Nasdaq.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών κέντρισαν οι μετοχές των Facebook και Twitter, οι οποίες διέγραψαν αντίθετες πορείες. Αυτή της Facebook είχε αύξηση 5% ενώ της Τwitter καταβαραθρώνεται κατά 11%. Πολλοί αναλυτές κάνουν λόγο για το γεγονός πως οι επενδυτές προσπαθούν να το εξομοιώσουν το χάσμα που δημιουργείται λόγω της μη υλοποίησης των προεκλογικών δεσμεύσεων για περικοπή της φορολογίας των επιχειρήσεων από μεριάς της Κυβέρνησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones βρέθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό στο άνοιγμα, καταγράφοντας άνοδο 0,35% στις 21.786 μονάδες, με τη μετοχή της Boeing να συνεχίζει να στηρίζει την άνοδο. Ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,13% στις 2.480 μονάδες, με τις τηλεπικοινωνίες να «οδηγούν» τα κέρδη.

Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής όπως προαναφέρθηκε είναι η Facebook, η οποία ανακοίνωσε κέρδη 1,32 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα 9,32 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η μετοχή του κοινωνικού δικτύου έχει μια από τις καλύτερες σε απόδοση φέτος, έχοντας καταγράψει άνοδο 44% το β' τρίμηνο.

Σε ό,τι αφορά τα εταιρικά νέα, η Royal Dutch Shell ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη του β΄ τριμήνου αυξήθηκαν στα 1,9 δισ. δολάρια, ενώ η AstraZeneca επέστρεψε στα κέρδη στο β΄ τρίμηνο, χάρη στις χαμηλότερες δαπάνες στην έρευνα και στο marketing.

Η μονάδα ψυχαγωγίας της Comcast Corp ενισχύθηκε στο β΄ τρίμηνο, κυρίως λόγω των θετικών επιδόσεων του φιλμ "The Fate of the furious" και η United Parcel Service ανακοίνωσε τα αποτελέσματα τριμήνου που υπερέβησαν τις εκτιμήσεις.

Η Mastercard ανακοίνωσε ισχυρότερα του αναμενόμενου κέρδη και έσοδα για το β΄ τρίμηνο, καθώς οι καταναλωτές αύξησαν τις δαπάνες τους.

Παράλληλα, αντίστοιχα των εκτιμήσεων ήταν τα κέρδη της Verizon Communications στο τρίμηνο και καλύτερα των εκτιμήσεων τα έσοδα.

Η Procter & Gamble ανακοίνωσε ότι σημείωσε πρόοδο φέτος στις προσπάθειές της για άνοδο των πωλήσεων των κορυφαίων brands της. Στα 553 εκατ. δολάρια διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Raytheon στο β΄ τρίμηνο ή 1,89 δολάρια ανά μετοχή, χαμηλότερα από τα 717 εκατ. δολάρια ή 2,41 δολάρια ανά μετοχή στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τέλος, οι ζημιές της ConocoPhillips διευρύνθηκαν στο β΄ τρίμηνο, ενώ η Dow Chemical ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη β΄ τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 1,32 δισ. δολάρια ή 1,07 δολάρια ανά μετοχή. Τα καθαρά κέρδη β΄ τριμήνου της KKR & Co αυξήθηκαν καθώς αυξήθηκαν τα τέλη συναλλαγών.