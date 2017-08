Μικτές είναι οι αντιδράσεις των δεικτών του αμερικανικού χρηματιστηρίου στη σημερινή συνεδρίαση, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στον πανικό που έσπειρε ο τυφώνας Harvey.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών βρίσκεται το μέγεθος της ζημιάς στις υποδομές ενέργειας από τον τυφώνα και η επίπτωση που είχε αυτό στον κλάδος του πετρελαίου.

Αναλυτικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 0,08% και διαμορφώνεται στις 21.796,51 μονάδες. Την ίδια στιγμή ο δείκτης Nasdaq αυξάνεται κατά 0,10% στις 6.272,01 μονάδες, ενώ ο S&P 500 βελτιώνεται σε ποσοστό 0,05% στις 2.444,26 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones 15 κινούνται με θετικό πρόσημο και άλλες 15 με αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Home Depot στα 150,82 δολ. με άνοδο 1,19 δολ. ή σε ποσοστό 0,81%. Ακολουθούν η United Technologies στα 115,70 δολ. με άνοδο 0,56% και η UnitedHealth Group με κέρδη 0,51% στα 195,35 δολ. Αντίθετα, οι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα είναι η Travelers, η Goldman Sachs και η Wal-Mart Stores.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, η Gilead Sciences Inc. κατέγραψε αύξηση της τάξης του 1% μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι θα προχωρήσει στην εξαγορά της Kite Pharma Inc. έναντι περίπου 11 δισ. δολ. Οι μετοχές της Kite σημειώνουν άλμα 16%. Παράλληλα, η μετοχή της Expedia Inc. σημειώνει βουτιά 3% μετά την ανακοίνωση ότι ο διευθύνων σύμβουλος Dara Khosrowshahi θα αποχωρήσει από την εταιρεία για να αναλάβει επικεφαλής της Uber.

Τέλος, στα μάκρο νέα της ημέρας το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε σήμερα ότι το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε 1,8% στα 65,1 δισ. δολ. τον Ιούλιο. Τόσο οι εξαγωγές, όσο και οι εισαγωγές υποχώρησαν, ωστόσο οι εξαγωγές υποχώρησαν με ταχύτερο ρυθμό.