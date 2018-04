Στο μέτωπο των επιχειρήσεων αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα οι Citigroup, Wells Fargo και JPMorgan ανακοίνωσαν κέρδη και έσοδα τριμήνου τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες των εκτιμητών. Επίσης οι επενδυτές αναμένουν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Bank of America, Goldman Sachs και Morgan Stanley την επόμενη εβδομάδα.

