Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, ο τραπεζικός τομέας καταφέρνει να κεντρίσει το ενδιαφέρον με τη βρετανική κυβέρνηση να πουλάει το μερίδιο που έχει στη Royal Bank of Scotland για περίπου 2,6 δισ. στερλίνες (3,5 δισ. δολάρια). Επιπλέον, η γαλλική Societe Generale πρόκειται να πληρώσει ελαφρώς περισσότερα από 1,3 δισ. δολάρια σε πρόστιμα στη Γαλλία και τις ΗΠΑ για διακανονισμό κατηγοριών, που σχετίζονται με χρήματα που δόθηκαν σε αξιωματούχους της Λιβύης, την εποχή Καντάφι.

More in this category: