Συγκεκριμένα, ο δείκτης MSCI All Countries Asia (εκτός Ιαπωνίας) διαπραγματεύεται στις 695,87 μονάδες με πτώση 1,43%, ενώ ο δείκτης MSCI Emerging Asia υποχωρεί 1,47%, στις 572,68 μονάδες.

More in this category: