Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο δείκτης τιμών παραγωγού για βιομηχανικά προϊόντα ενισχύθηκε 2,7% τον Μάιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2017.

More in this category: