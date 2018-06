Στο μέτωπο των επιχειρήσεων οι μετοχές των Bank of America, Citigroup και J.P. Morgan κερδίζουν τουλάχιστον 1%, ενώ εκείνη της Wells Fargo πραγματοποιεί "άλμα" 5%. Άλμα πραγματοποιεί και η μετοχή της Nike, με κέρδη 11,2%, μετά την ανακοίνωση τριμηνιαίων κερδών και εσόδων που ξεπέρασαν τα αναμενόμενα.

