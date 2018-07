Από πλευράς τίτλων, η Deutsche Bank σημείωσε άνοδο 2,6%, ύστερα από δημοσίευμα στο περιοδικό WirtschaftsWoche ότι η JP Morgan και η Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ίσως ενδιαφέρονται για την απόκτηση ποσοστού στη γερμανική τράπεζα. Ωστόσο η JP Morgan διέψευσε το δημοσίευμα.

