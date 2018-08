Στο μέτωπο των επιχειρήσεων τα έσοδα τριμήνου της εταιρείας Viacom Inc. υποχώρησαν κατά 3,7%. Την ίδια στιγμή αύξηση κατέγραψαν οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής της Victoria’s Secret, L Brands. Τέλος, η Booking Holdings, η εταιρεία ταξιδιωτικών κρατήσεων μέσω διαδικτύου, ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη της διαμορφώθηκαν στα 977,4 εκατ. δολάρια.

