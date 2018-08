Αρνητικά κινούνται την Παρασκευή τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω πιέσεων από την βουτιά του τραπεζικού κλάδου μετά το δημοσίευμα των Financial Times που ανέφερε ότι η ΕΚΤ ανησυχεί για την έκθεση ευρωπαϊκών τραπεζών στην Τουρκία.

