Πλέον, η δραματική επιδείνωση της τουρκικής οικονομίας αρχίζει να επηρεάζει και να ανησυχεί τις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός της ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, εξαιτίας της σημαντικής παρουσίας στην τουρκική αγορά τριών ευρωπαϊκών τραπεζών. Πρόκειται για την ισπανική BBVA, τη γαλλική BNP Paribas και την ιταλική Unicredit.

