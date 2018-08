Στο ταμπλό, ο κινεζικός Shanghai Composite στην ηπειρωτική χώρα γύρισε θετικός με κέρδη 0,03% μετά την είδηση, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ περιόρισε τις απώλειες στο 0,35%. Παράλληλα, ο New Zealand στη Νέα Ζηλανδία ενισχύθηκε κατά 0,13%, ενώ ο ASX 200 στην Αυστραλία σημειώνει οριακή πτώση 0,05%. Στη Νότια Κορέα ο Kospi υποχωρεί κατά 0,94%, ενώ τέλος στην Ιαπωνία ο Nikkei καταγράφει οριακές απώλειες της τάξης του 0,08%.

