Στο μέτωπο των επιχειρήσεων οι μετοχές της Integrated Device Technology Inc. σημειώνουν άλμα 11,2% μετά την ανακοίνωση της ιαπωνικής Renesas Electronics Corp. ότι θα προχωρήσει στην εξαγορά της εταιρείας ημιαγωγών έναντι 6,7 δισ. δολ.

More in this category: