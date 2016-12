Τι προβλέπουν οι Financial Times για το 2017

«Οι Financial Times έπεσαν περισσότερο μέσα παρά έξω για το 2016, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο. Από τις 16 προβλέψεις της προηγούμενης χρονιάς, οι εννιά ή οι 10 επιβεβαιώθηκαν (ανάλογα με το αν η δημοφιλία του Pokemon Go σημαίνει όντως ότι το 2016 «ήταν η χρονιά που απογειώθηκε η εικονική πραγματικότητα»)», αναφέρει ο αρθρογράφος των Financial Times, Ρόμπερτ Άρμστρονγκ, στο καθιερωμένο άρθρο της εφημερίδας με προβλέψεις για το επόμενο έτος.