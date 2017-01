Χρηματιστήριο τέχνης: Τα top lots του 2016

Η διόρθωση που σημειώθηκε στην αγορά της τέχνης το 2016 ήταν αναμενόμενη και ήρθε ως φυσικό επακόλουθο της επενδυτικής φρενίτιδας που καταγράφηκε το 2015. Oι κορυφαίοι συλλέκτες τη χρονιά που πέρασε συνέχισαν να αγοράζουν, κανένα ωστόσο lot σε δημοπρασία δεν έσπασε το κοντέρ των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

O πίνακας του Claude Monet με τίτλο «Μeule» (1891) πλησίασε το ποσό, χωρίς ωστόσο να το φτάσει. Το έργο πουλήθηκε σε δημοπρασία μοντέρνας τέχνης του οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη το Νοέμβριο, διπλασιάζοντας το low estimate του. Η τιμή ξεπέρασε και το προηγούμενο ρεκόρ του καλλιτέχνη για το έργο «Le bassin aux nympheas» (1919) που δημοπρατήθηκε το 2008 από τους Christie’s.

Τα «Untitled XXV» (1977), του Willem de Kooning, «Rigide et courbe» (1935) του Wassily Kandinsky, «Peach Blossom Spring» (1982) του Zhang Daqian και «Reclining Figure: Festival» (1951) του Henry Moore ήταν ακόμα μερικά έργα που πουλήθηκαν και ανέτρεψαν τα ρεκόρ των τιμών που έπιαναν οι ζωγράφοι τους.

«Στη σέντρα» οι Κινέζοι

Αυξημένη ήταν η ζήτηση και φέτος για την ασιατική τέχνη, κάτι το οποίο αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα των sales πραγματοποιήθηκαν φέτος στο Χονγκ Κονγκ. Σημαντική ήταν η παρουσία του καλλιτέχνη, Zhang Daqian, ενώ σε δημοπρασία των Sotheby’s το μήνα Οκτώβριο ο τζίρος που συγκεντρώθηκε άγγιξε τα 12.246.850 δολάρια, διατηρώντας τα υψηλά επίπεδα που καταγράφει το τελευταίο διάστημα η Ασιατική Αγορά, ακολουθώντας τα θετικά πρόσημα που έχουν και οι «δράκοι της χρηματαγοράς», Nikkei, MSCI, Hang Seng, CSI, Shangai Composite, κ.α.

Υψηλές αποδόσεις για τον Rubens

Στην κατηγορία των Old Masters, το έργο «Lot and his Daughters» του Peter Paul Rubens δόθηκε σε συλλέκτη για ποσό μεγαλύτερο των 44,9 εκατομμυρίων λιρών. Άτιτλος πίνακας του Jean-Michel Basquiat πουλήθηκε για πάνω από 57 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία μεταπολεμικής τέχνης των Christie’s στη Νέα Υόρκη το Μάιο.

Limit up στη σύγχρονη τέχνη

Οι πίνακες σύγχρονης τέχνης το 2016 αγοράστηκαν περισσότερο από τους υπόλοιπους. Ιδιαίτερο ήταν και το ενδιαφέρον που καταγράφηκε για τις γυναίκες ζωγράφους με έντονη δραστηριότητα τη δεκαετία του '80 και του '90. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λίστα με τα πιο ακριβοπληρωμένα έργα της χρονιάς που πέρασε.

Kυριακή Αξιώτη