Σύμβουλος του Τραμπ που κατηγορήθηκε για λογοκλοπή αρνήθηκε θέση στον Λευκό Οίκο

H Monica Crowley, η σχολιάστρια με τις συντηρητικές θέσεις που επέλεξε ο Donald Trump για την θέση της εκπροσώπου τύπου του Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απορρίψει την πρόταση να ενταχθεί στο δυναμικό του Λευκού Οίκου, μετά την αποκάλυψη ότι διέπραξε λογοκλοπή σε βιβλία και άλλα γραπτά της.

«Έπειτα από μακρά σκέψη, αποφάσισα να παραμείνω στη Νέα Υόρκη για να (εκμεταλλευτώ) άλλες ευκαιρίες στην καριέρα μου και δεν θα αναλάβω καμία θέση στη νέα κυβέρνηση» δήλωσε η Monica Crowley, συγγραφέας και σχολιάστρια στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, σε ένα δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε στους Washington Times.

Ο επόμενος σύμβουλος σε θέματα εθνικής ασφαλείας, Μάικλ Φλιν, επιβεβαίωσε την απόρριψη της θέσης από την Crowley.

«Της ευχόμαστε καλή συνέχεια για το μέλλον» δήλωσε ο ίδιος.

Η Monica Crowley, μια «διανοούμενη που διαθέτει διδακτορικό στις διεθνείς σχέσεις», όπως την περιέγραφαν, προτάθηκε την 15η Δεκεμβρίου από τον εκλεγμένο πρόεδρο για να αναλάβει καθήκοντα στρατηγικής επικοινωνίας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, μια θέση κλειδί στον Λευκό Οίκο.

Η υπόθεση ξεκίνησε την 7η Ιανουαρίου με την αποκάλυψη από το τηλεοπτικό δίκτυο CNN δεκάδων αποσπασμάτων, προϊόντων λογοκλοπής, στο βιβλίο της Monicaς Crowley "What the (Bleep) Just Happened", που δημοσιεύτηκε το 2012 από τον εκδοτικό οίκο HarperCollins. Ο εκδότης απέσυρε το βιβλίο από την κυκλοφορία τρεις ημέρες αργότερα.

Η ομάδα μεταβίβασης της εξουσίας του Donald Trump είχε αρχικά υπερασπιστεί την σύμβουλο, καταγγέλλοντας μια «πολιτική επίθεση με στόχο να αποσπαστεί η προσοχή της κοινής γνώμης από τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα», χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει τις κατηγορίες περί λογοκλοπής.

Κατόπιν ο ιστότοπος Politico αποκάλυψε κι άλλα παραδείγματα λογοκλοπής στη διδακτορική της διατριβή, που ολοκλήρωσε το 2000 στο πανεπιστήμιο Κολούμπια (Νέα Υόρκη) και αφορούσε τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.