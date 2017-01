Έρευνα για νοθεία θέλει ο Τραμπ:«Ψήφισαν και οι νεκροί», καταγγέλει

Σύμφωνα με τις καταγγελίες Τραμπ ήταν πολλοί αυτοί που δεν είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές και τελικώς ψήφισαν, σε δύο πολιτείες των ΗΠΑ.

Ο κ. Τραμπ προχωρεί στο συγκεκριμένο αίτημα, παρά το γεγονός ότι μελέτες δείχνουν πως η εκλογική απάτη είναι ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο στις ΗΠΑ.

«Θα ζητήσουμε μεγάλη έρευνα για ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ, ιδίως για όσους ενεγράφησαν για να ψηφίσουν σε δύο πολιτείες, εκείνους που είναι παράτυποι, ακόμη και για εκείνους που εμφανίζονται να ψήφισαν ενώ είναι νεκροί. Με βάση τα αποτελέσματα, θα ενισχύσουμε τις εκλογικές διαδικασίες», ανέφερε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους σε tweet του.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and....