Πώς το διάταγμα Τραμπ «τρομάζει» τη Silicon Valley;

Περισσότερες από 10.000 είναι οι προσλήψεις που έχουν προαναγγείλει οι τεχνολογικές εταιρείες βασιζόμενες στο ειδικό καθεστώς της βίζας εργαζομένων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το αμέσως επόμενο διάστημα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα στραφεί εναντίον των τεχνολογικών εταιρειών της Silicon Valley.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση σχετικό έγγραφο της αμερικανικής κυβέρνησης που επικαλείται το πρακτορείο, ο Ρεπουμπλικάνος θα απαιτήσει αλλαγή του καθεστώτος (τύποι βίζας: H-1B, L-1, E-2, B1) που ισχύει για τις βίζες των μη Αμερικανών εργαζομένων σε εταιρείες όπως η Apple, η Microsoft, η Amazon κλπ.

Nα υπενθυμίσουμε πως σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, ο CEO της Google, Sundar Pichai νωρίτερα αποφάσισε να απευθυνθεί στο προσωπικό της εταιρείας καλώντας όσους επηρεάζονται από την απόφαση Trump, να επιστρέψουν άμεσα στις ΗΠΑ.

Το Bloomberg πήρε στα χέρια του το μήνυμα του Pichai, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «painful to see the personal cost of this executive order on our colleagues».

Σύμφωνα με τον Guardian, η Google δεν επιβεβαίωσε ότι έχει καλέσει πίσω τους υπαλλήλους της, αλλά δήλωσε πως ανησυχεί για την επίδραση της συγκεκριμένης εντολής, η οποία θα μπορούσε να εμποδίσει τους υπαλλήλους της και τις οικογένειές τους από το να επιστρέψουν στις ΗΠΑ. Παράλληλα μπορεί να δημιουργήσει περιορισμούς στην έλευση ταλαντούχων ανθρώπων στις ΗΠΑ.

Tο Bloomberg αναφέρει ότι πάνω από 100 άτομα που δουλεύουν για την Google στις ΗΠΑ, αλλά έτυχε να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, επηρεάζονται από το διάταγμα. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο Pichai ανέφερε ότι τουλάχιστον 187 υπάλληλοι προέρχονται από τις χώρες στις οποίες ισχύει η απαγόρευση.

Η Google δεν είναι η μόνη που ανησυχεί για τις κινήσεις του Trump. Ο τομέας της τεχνολογίας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από εξειδικευμένους υπαλλήλους που προέρχονται από το εξωτερικό και πολλές εταιρείες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τις αποφάσεις του νέου Προέδρου.