Οι εταιρείες τεχνολογίας ενώνουν τις δυνάμεις τους ενάντια στον Τραμπ

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει και στον τεχνολογικό τομέα η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα σε πολίτες επτά μουσουλμανικών χωρών, αλλά και να «σφραγίσει» τα σύνορα με το Μεξικό.

Σήμερα Τρίτη κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας πραγματοποιούν συνάντηση προκειμένου να συζητήσουν την πιθανότητα κατάθεσης αγωγής στον πρόεδρο των ΗΠΑ, αναφέρει δημοσίευμα των FT.

Ανάμεσα στους διοργανωτές της συνάντησης είναι η εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, GitHub. Προσκεκλημένες είναι επιχειρήσεις όπως οι: Alphabet Inc's (GOOGL.O) Google, Airbnb Inc και Netflix Inc (NFLX.O). Οι εκπρόσωποι της Airbnb αρνήθηκαν να σχολιάσουν την κατάσταση, ενώ αυτοί των Google και Netflix δεν έχουν ακόμα διατυπώσει τη στάση που θα κρατήσουν στη συνάντηση.

Ο τομέας της τεχνολογίας είναι αυτός που θα δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα από την απαγόρευση που έθεσε την περασμένη εβδομάδα ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η βιομηχανία στηρίζεται σε ταλέντα από διάφορες χώρες και για το λόγο αυτό οι παγκόσμιοι κολοσσοί προγραμματίζουν τις περαιτέρω κινήσεις τους.

Ο Michal Rosenn, γενικός σύμβουλος της εταιρείας Kickstarter, θα συμμετέχει δυναμικά στην κίνηση που διοργανώνεται. «Συγκλονισμένοι παρατηρούμε τους φίλους και συνεργάτες μας να περιθωριοποιούνται έτσι. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για την ανατροπή των σχεδίων του Ντ. Τραμπ», δήλωσε ο Rosenn.

Άλλες εταιρείες που προσκλήθηκαν είναι οι: Adobe Systems Inc (ADBE.O), AdRoll, Automattic Inc, Box Inc (BOX.N), Cloudera Inc, Cloudflare Inc, Docusign, Dropbox, Etsy Inc (ETSY.O), Evernote Corp, Glu Mobile Inc, Lithium, Medium, Mozilla, Pinterest, reddit, Salesforce.com Inc (CRM.N), SpaceX, Stripe, Yelp Inc (YELP.N) και Zynga Inc (ZNGA.O).

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cloudflare, Matthew Prince, διευκρίνισε ότι είναι διατεθειμένος να υπογράψει την αγωγή, ενώ η Denelle Dixon, υπεύθυνη νομικών και επιχειρηματικών θεμάτων στη Mozilla, είπε πως τα σχέδια του Τραμπ θα είναι καταστροφικά για τον τομέα.

Οι εταιρείες Box και Adroll θα δώσουν το παρών στη συνάντηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κορυφαία στελέχη ή ακόμη και προσωπικά οι επικεφαλής της Apple, της Google, της Microsoft και της Facebook έστειλαν προς το προσωπικό τους μηνύματα με τα οποία αποδοκιμάζουν τη στάση αυτή -φοβούμενα, εκτός των άλλων, ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να θιγούν τα συμφέροντά τους και οι πωλήσεις τους στο εξωτερικό και ειδικά στον ισλαμικό κόσμο.