Τα προσβλητικά tweets Τραμπ για την Κέιτ Μίντλετον φέρνουν αμηχανία στο Μπάκιγχαμ

Η προγραμματισμένη επίσκεψη του Τραμπ αποτελεί ήδη μια μεγάλη πρόκληση για τη βρετανική κυβέρνηση και τη βασιλική οικογένεια, ενώ έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πολίτες, οι οποίοι έχουν ήδη συγκεντρώσει 1,6 εκατ. υπογραφές ζητώντας την ακύρωση του ταξιδιού.

Ήδη, η πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι, κατηγορείται ότι κράτησε επιεική στάση απέναντί του, ενώ ως προσβολή έχουν εκληφθεί από τους Άγγλους τα όσα αναφέρει δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο συνεργάτες του Τραμπ προειδοποιούν τον πρίγκιπα Κάρολο- ένθερμο υποστηρικτή των μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής- να μην θίξει το θέμα γιατί θα «θυμώσει» τον πρόεδρο.

Το θέμα έχει προκαλέσει προβληματισμό στο Μπάκιγχαμ και στη βασιλική οικογένεια, η οποία θα παραχωρίσει δεξίωση στον Τραμπ και θα τον φιλοξενήσει για ένα βράδυ.

Ο προβληματισμός αυτός γίνεται τώρα πιο έντονος έπειτα από προσβλητικά tweets του Ντόναλντ Τραμπ για τη Κέιτ Μίντλετον που φρόντισαν να αναδείξουν κάποιοι αυτές τις μέρες:

«Η Κέιτ Μίντλετον είναι υπέροχη-αλλά δεν πρέπει να κάνει μπάνιο στη θάλασσα γυμνή- έχει μόνο τον εαυτό της να κατηγορήσει» είχε σχολιάσει για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών της δούκισσας στις οποίες είναι topless που είχαν τραβηχτεί από paparazzi κατά τη διάρκεια διακοπών που έκανε τον Σεπτέμβριο του 2012.

Μάλιστα, ο Τραμπ δεν σταμάτησε εκεί και προχώρησε και σε δεύτερο tweet: «Ποιος δεν θα τραβούσε φωτογραφία της για να βγάλει πολλά λεφτά, αφού κάνει μπάνιο γυμνή- Έλα τώρα Κέιτ!».

Who wouldn't take Kate's picture and make lots of money if she does the nude sunbathing thing. Come on Kate!