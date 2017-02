Η πλήρης λίστα των νικητών «Oscar 2017»

Μετά από το πρωτοφανές λάθος που σημάδεψε τη βραδιά των Όσκαρ και την ιστορία των βραβείων, ο Γουόρεντ Μπίτι ανακοίνωσε ότι του έδωσαν ν' ανοίξει λάθος φάκελο.

Εν τω μεταξύ, δύο παραγωγοί του μιούζικαλ, που θεωρείτο το μεγάλο φαβορί, ευχαριστούσαν την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου για την τιμή, όταν ένας από αυτούς κατάλαβε το λάθος υπό το βλέμμα εκατοντάδων εκατομμυρίων τηλεθεατών από ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Κέισι Αφλεκ, μικρότερος αδελφός του Μπεν Αφλεκ, κέρδισε το πρώτο Όσκαρ της καριέρας του με τον ρόλο του κηδεμόνα του 16χρονου ανιψιού του στην ταινία «Manchester by the Sea». «Εύχομαι να είχα κάτι μεγαλύτερο, σημαντικότερο να πω, απλώς μένω άναυδος που συμπεριλαμβάνομαι σ' αυτό το σύμπαν... το δικό σας», είπε ο 41χρονος Άφλεκ που δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Κένεθ Λόνεργκαν για το ρόλο που έγραψε.

H Έμα Στόουν κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο μιούζικαλ «La La Land» επικρατώντας σε μια κατηγορία που είχε υποψήφιες για το βραβείο τις Μέριλ Στριπ (Florence Foster Jenkins), Νάταλι Πόρτμαν (Jackie), Ιζαμπέλ Ιπέρ (Elle) και Ρουθ Νέγκα (Loving). Η 28χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός ευχαρίστησε την Ακαδημία, τις γυναίκες συνυποψήφιές της, την οικογένειά της και τους συνεργάτες της. Ευχαρίστησε, επίσης, τον Σαζέλ για την πίστη του και τον Γκόσλινγκ που την έκανε να γελά και να θέλει να γίνει καλύτερη.«Έχω ακόμα να μεγαλώσω και να μάθω πολλά πράγματα. Το Όσκαρ, θα με συντροφεύει σ' αυτό το ταξίδι», ανέφερε η Στόουν.

Τα βραβεία αναλυτικά

Καλύτερη Ταινία

«Moonlight»

Σκηνοθεσία

Ντάμιεν Σαζέλ για το «La La Land»

Α΄ Ανδρικού Ρόλου

Κέισι Άφλεκ για το «Manchester by the Sea»

Α’ Γυναικείου Ρόλου

Έμα Στόουν - «La La Land»

Β΄ Ανδρικού Ρόλου

Μαχέρσαλα Αλι για το «Moonlight»

Β΄ Γυναικείου Ρόλου

Βαιόλα Ντέιβις για το «Fences»

Πρωτότυπο Σενάριο

Κένεθ Λόνεργκαν για το «Manchester by the Sea»

Διασκευασμένο Σενάριο

Μπάρι Τζένκινς και Τάρελ Αλβιν ΜακΚάρνεϊ για το «Moonlight»

Καλύτερη ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Zootopia»

Μικρού μήκους ταινία Κινουμένων σχεδίων

«Piper»

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Λάινους Σάντγκρεν «La La Land»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

«OJ: Made in America» (Εζρα Εντελμαν)

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

«The White Helmets»

Μικρού μήκους ταινίας

«Sing»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

«Tanna» «Ο Εμποράκος» (Ιράν)

Μοντάζ

Τζον Γκίλμπερτ, «Hacksaw Ridge»

Ηχητικό Μοντάζ

«Arrival»

Μίξη Ήχου

«Hacksaw Ridge»

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

«La La Land»

Μουσική

Τζάστιν Χούρβιτς, «La La Land»

Τραγούδι

«City of Stars» από το «La La Land»

Μακιγιάζ και κομμώσεις

«Suicide Squad»

Κοστούμια

Κολίν Ατγουντ, «Fantastic Beasts and Where to Find Them»

Ειδικά Εφέ

«Jungle Book»