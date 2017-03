Αναστασιάδης: Με μεταρρυθμίσεις και δουλειά βγήκαμε νωρίτερα από το μνημόνιο

Το 2013 η βαθιά οικονομική κρίση έφερνε την Κύπρο στα πρωτοσέλιδα και η χώρα ήταν συνώνυμη με τα Capital Controls. Τέσσερα χρόνια μετά με περηφάνια μπορούμε ξανά να συνδέσουμε την Κύπρο με την ανάπτυξη και την προοπτική, τόνισε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης μιλώντας στο συνέδριο Invest in Cyprus Forum που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη η Capital Link.

Ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε στις αποφασιστικές μεταρρυθμίσεις, το συνετό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, στη σκληρή δουλειά αλλά και την αποφασιστικότητα του λαού που συνετέλεσαν για την έξοδο της Κύπρου από το μνημόνιο νωρίτερα από το αναμενόμενο. Το κράτος πλέον μπορεί να δανείζεται από τις διεθνείς αγορές με ιστορικά χαμηλά επιτόκια ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της οικονομίας, ο τραπεζικός τομέας αναδιαρθρώθηκε και ανακεφαλαιοποιήθηκε με ιδιωτικά κεφάλαια, έγινε μικρότερος με πιο αποτελεσματική διοίκηση και εποπτεία ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης, ο οποίος τόνισε ότι πλέον η έμφαση δίνεται στην προσέλκυση επενδύσεων για τους παραγωγικούς τομείς της κυπριακής οικονομίας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του οικονομικού και επενδυτικού κλίματος ενώ τόνισε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις και για ενίσχυση της αξιοπιστίας της οικονομίας.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Forum οι συμμετέχοντες θεσμικοί επενδυτές και εκπρόσωποι επενδυτικών κεφαλαίων με ενδιαφέρον για την Κύπρο είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τους υπουργούς Οικονομικών, Ενέργειας και Επικοινωνιών και Έργων. Μεταξύ άλλων συμμετείχαν Alliance Bernstein - AEA Investors - Arsenal Capital, - Arch Capital Group Ltd - Atlas Merchant Capital LLC - Bank of Tokyo Mitsubishi - BTG Pactual - Calamos Investments - Duff & Phelps, LLC - Deutsche Bank - Dupont Capital Management - Eaton Vance Managers - Eden Roc Capital - Elements Capital Partners - Fortress Investment Group - Gamut Capital Management, L.P. – Grifon Capital - Heritage Realty Services LLC - Keefe, Bruyette & Woods, Inc. - Landesbank Baden-Wuerttemberg - Mana Products, Inc. - Objecutive, Inc., Teneo Capital, Valyrian Capital.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου ο πρόεδρος της Capital Link Νικόλας Μπορνόζης ανέφερε ότι στόχος της διοργάνωσης είναι να ενημερωθούν οι επενδυτές για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Κύπρο και να να αναδειχθεί η χώρα ως επενδυτικός προορισμός.

Ο υπουργός οικονομικών της Κύπρου Χάρης Γεωργιάδης σημείωσε ότι πριν από μερικά χρόνια η Κύπρος έγινε πρωτοσέλιδο για τους λάθος λόγους, ωστόσο από τότε η χώρα πέτυχε μια σημαντική οικονομική ανάκαμψη και αυτή τη στιγμή απολαμβάνει έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης της ΕΕ, θεωρούμενη ως σταθερός, ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις.

Ο υπουργός ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης σημείωσε ότι η ανακάλυψη του κοιτάσματος Αφροδίτη έχει δημιουργήσει νέες προοπτικές για τη χώρα και την οικονομία ενώ οι υψηλές προσδοκίες επιβεβαιώνονται και από την παρουσία μεγάλων εταιρειών όπως EXXONMOBIL, QATAR PETROLEUM, ENI, TOTAL, KOGAS, SHELL, NOBLE ENERGY και DELEK GROUP.

Η ναυτιλία είναι πολύτιμο asset για την Κυπρο με σημαντικά πολιτικά και οικονομικά πλεονεκτήματα ανέφερε τέλος ο υπουργός μεταφορών και επικοινωνιών Μάριος Δημητριάδης.

Σημειώνεται ότι το Invest in Cyprus Forum επικεντρώθηκε σε τρεις θεματικές την οικονομία – τράπεζες, την ενέργεια και τη ναυτιλία. Στην πρώτη θεματική συμμετείχαν ο CEO της Τράπεζας Κύπρου John Patrick Hourican, ο CEO της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας Νικόλας Χατζηγιάννης, ο Managing Director (Greece & Cyprus) Αιμίλιος Κυριακού, και ο Ιωάννης Μάτσης της Ελληνικής Τράπεζας.

Μεταξύ άλλων στο πάνελ συζητήθηκαν οι στρατηγικές για τη διαχείριση των NPLs αλλά και ο πλήρης μετασχηματισμός του τραπεζικού τομέα.

Στο ενεργειακό πάνελ συμμετείχαν εκπρόσωποι της Noble Energy (ΗΠΑ), Delek (Ισραήλ) Exxon Mobil (ΗΠΑ) και Eni (Ιταλία) με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στα κοιτάσματα της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου και τις προοπτικές της αγοράς έρευνας και παραγωγής για την περιοχή.

Τέλος στα ναυτιλιακά όπου συμμετείχαν οι Πόλυς Χατζηιωάννου (Safe Bulkers) Ανδρέας Χατζηγιάννης (πρόεδρος Κυπριακής Ένωσης Εφοπλιστών) και Αριστείδης Πίτας (Euroseas) η συζήτηση περιστράφηκε στις προοπτικές ανάδειξης της Κύπρου ως ναυτιλιακού και διαμετακομιστικού κέντρου.