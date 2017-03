Αυξημένο το ενεργητικό των τραπεζών της Κίνας

Kατά 14,6% ήταν αυξημένο το ενεργητικό των κινεζικών τραπεζών σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, αγγίζοντας τα 230 τρισεκ. γιουάν (33,4 τρισεκ. δολάρια), σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η κινεζική Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας. Το παθητικό των τραπεζών στο τέλος Φεβρουαρίου αυξήθηκε 14,7% στα 212,3 τρισεκ. γιουάν.

Το ενεργητικό των «πέντε μεγάλων» κινεζικών τραπεζών - Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank και Bank of Communications - διαμορφώθηκε στα 83,1 τρισεκ. γιουάν και αντιστοιχούσε στο 36,1% του συνολικού ενεργητικού του κλάδου.

Να σημειωθεί ότι οι περισσότερες από 130 αστικές εμπορικές τράπεζες της Κίνας, που ιδρύθηκαν το 1995 με τη μετοχική μεταρρύθμιση των αστικών πιστωτικών συνεταιρισμών, είχαν ενεργητικό 28,9 τρισεκ. γιουάν, που αντιστοιχεί στο 12,6% του συνολικού ενεργητικού.