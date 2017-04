Δύο εκρήξεις στο μετρό Αγ. Πετρούπολης-Τουλάχιστον 10 νεκροί(εικόνες και video)

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, που επικαλείται πηγή της αστυνομίας, η μία έκρηξη σημειώθηκε στον σταθμό Σενάγια Πλόσαντ, ο οποίος σύμφωνα με αναφορές στα ΜΜΕ έχει γεμίσει πυκνούς καπνούς.

Τουλάχιστον τρεις σταθμοί του Μετρό της Αγίας Πετρούπολης έχουν κλείσει μετά την έκρηξη, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για δέκα νεκρούς και τουλάχιστον πενήντα τραυματίες.

.@WarfareWW VIDEO: Aftermath of the explosion in St. Petersburg metro #Russia - @RobPulseNews pic.twitter.com/vnYt6B3JQW