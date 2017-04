Στις κάλπες οι Τούρκοι για το κρίσιμο δημοψήφισμα-Στα ύψη το πολιτικό «θερμόμετρο»

«Αύριο η Τουρκία παίρνει μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ιστορίας της», είπε ο Ερντογάν χθες, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συγκέντρωσης μιας μακράς προεκλογικής εκστρατείας, δίνοντας τον τόνο.

Μεγάλες αποκλίσεις στις δημοσκοπήσεις



Αβέβαιο και απρόβλεπτο παραμένει μέχρι τελευταία στιγμή το αποτέλεσμα, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν χτες να παρουσιάζουν μεγαλες αποκλίσεις.



Η εταιρεία AG έδωσε 60,8% στο «ναι», έναντι 39,2% στο «όχι». Η εταιρεία Themis όμως έδειξε χθες άνοιγμα του «όχι» με 53,9%, με το «ναι» να περιορίζεται στο 46,1%.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε αργά χθες ότι περιμένει νίκη του «ναι» ανάμεσα στο 55% και 60%, ενώ ο αρχηγός του ΡΛΚ Κεμάλ Κιλιτζντάρογλου αποκάλυψε ότι οι μυστικές δημοσκοπήσεις που διαθέτει δείχνουν νίκη του «όχι» με 53%.

Οι αναποφάσιστοι φαίνεται πως είναι πολλοί, με τα κόμματα να προσπαθούν χτες μέχρι τελευταία στιγμή να τους πάρουν με το μέρος τους.

Ο Ερντογάν βέβαια εμφανίστηκε αισιόδοξος. «Τα αποτελέσματα προμηνύονται καλά», διαβεβαίωσε. «Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει ληθαργικούς. Ένα δυνατό "ναι" θα είναι ένα μάθημα για τη Δύση», πρόσθεσε, έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία κατά τη διάρκεια της οποίας καταφέρθηκε επανειλημμένα εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

