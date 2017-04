Γαλλία: Κατακεραυνώνουν το πρόγραμμα Λεπέν 25 νομπελίστες οικονομολόγοι

Με άρθρο τους στην εφημερίδα Le Monde διάσημοι οικονομολόγοι, βραβευμένοι με Νόμπελ Οικονομίας, ανάμεσά τους ο Τζόζεφ Στίγκλιτς , ο Κρις Πισαρίδης και ο Ζαν Τιρόλ, καταγγέλλουν την ακροδεξιά υποψήφια στις προεδρικές εκλογές για το αντιευρωπαϊκό της πρόγραμμα, αλλά και για το γεγονός ότι τους έχει επικαλεστεί για να το δικαιολογήσει.

Υποψήφιοι στις γαλλικές προεδρικές εκλογές, κυρίως η Μαρίν Λεπέν και τα επιτελεία της, επικαλέστηκαν ορισμένους από εμάς, βραβευμένους με Νόμπελ Οικονομίας, για να δικαιολογήσουν το πολιτικό τους πρόγραμμα στην υπόθεση της Ευρώπης. Οι υπογράφοντες αυτήν την επιστολή έχουν διαφορετικές απόψεις για περίπλοκα θέματα όπως η νομισματική ένωση και οι πολιτικές της οικονομικής ανάκαμψης. Ωστόσο, οι απόψεις μας συγκλίνουν για να καταδικάσουν αυτήν την μεταχείριση της οικονομικής σκέψης στο πλαίσιο της γαλλικής προεκλογικής εκστρατείας.

- Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι κεφαλαιώδους σημασίας όχι μόνο για την διατήρηση της ειρήνης στην ήπειρο, αλλά επίσης για την οιικονομική πρόοδο των χωρών μελών και της πολιτικής τους ισχύος στον κόσμο.

- Οι εξελίξεις που προτείνονται από τα αντιευρωπαϊκά προγράμματα θα αποσταθεροποιούσαν την Γαλλία και θα έθεταν σε αμφισβήτηση την συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, που σήμερα εγγυάται μία οικονομική και πολιτική σταθερότητα στην Ευρώπη.

- Οι πολιτικές απομονωτισμού και προστατευτισμού και οιι ανταγωνιστικές υποτιμήσεις, εφαρμοζόμενες όλες κατά άλλων χωρών, αποτελούν επικίνδυνα μέσα για να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης. Προκαλούν μέτρα αντιποίνων και εμπορικούς πολέμους. Τελικά, θα αποδειχθούν βλαπτικές για την Γαλλία και τους εμπορικούς της εταίρους.

- Όταν είναι καλά ενταγμένοι στην αγορά εργασίας, οι μετανάστες μπορούν να αποτελούν οικονομική ευκαιρία για την χώρα υποδοχής. Πολλές από τις πλέον ευημερούσες χώρες του κόσμου επεδίωξαν να υποδεχθούν και να εντάξουν τους μετανάστες.

- Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην επιλογή μη ένταξης στο ευρώ αρχικά και στην επιλογή της εξόδου μετά την υιοθέτησή του

- Πρέπει να ανανεωθούν οι δεσμεύσεις ως προς την κοινωνική δικαιοσύνη και με τον τρόπο αυτόν να υπάρξει εγγύηση και ανάπτυξη της ισότητας και της κοινωνικής προστασίας, σε συμφωνία με τις παραδοσιακές αξίες της Γαλλίας, της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης. Αλλά οφείλουμε να επιτύχουμε αυτήν τη κοινωνική προστασία χωρίς οικονομικό προστατευτισμό.

- Την ώρα που η Ευρώπη και ο κόσμος αντιμετωπίζουν άνευ προηγουμένου δοκιμασίες, χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη, όχι λιγότερη. Τα προβλήματα είναι υπερβολικά σοβαρά για να ανατεθούν σε διχαστικούς πολιτικούς.

Το κείμενο υπογράφεται από τους: Angus Deaton (Princeton, prix Nobel en 2015), Peter Diamond (Massachusetts Institute of Technology, 2010), Robert Engle (université de New York, 2003), Eugene Fama (Chicago, 2013), Lars Hansen (Chicago, 2013), Oliver Hart (Harvard, 2016), Bengt Holmström (MIT, 2016), Daniel Kahneman (Princeton, 2002), Finn Kydland (Carnegie-Mellon, 2004), Eric Maskin (Harvard, 2007), Daniel McFadden (Berkeley, 2000), James Mirrlees (Cambridge, 1996), Robert Mundell (Columbia, 1999), Roger Myerson (Chicago, 2007), Edmund Phelps (Columbia, 2005), Chris Pissarides (London School of Economics, 2010), Alvin Roth (Stanford, 2012), Amartya Sen (Harvard, 1998), William Sharpe (Stanford, 1990), Robert Shiller (Yale, 2013), Christopher Sims (Princeton, 2011), Robert Solow (Columbia, 1987), Michael Spence (Stanford, 2001), Joseph Stiglitz (Columbia, 2001), Jean Tirole (Toulouse School of Economics, 2014).