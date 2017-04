Σε θέση άμυνας, λόγω του πατέρα της, η Ιβάνκα Τραμπ

Η "Πρώτη Κόρη" των ΗΠΑ κλήθηκε να μιλήσει για το ρόλο της σύγχρονης γυναίκας στην κοινωνία, μόνο που ο πατέρας της δεν φημίζεται για την εκτίμηση που έχει προς τις γυναίκες.



Οι θεατές άρχισαν να δυσανασχετούν όταν την άκουσαν να λέει: «ο πατέρας μου είναι κορυφαίος συμπαραστάτης οικογενειών και βοηθάει πολλούς ανθρώπους να ευημερήσουν».

Όταν ρωτήθηκε για όσα του έχουν καταλογιστεί για την υποτιμητική στάση του απέναντι στο γυναικείο φύλο εκείνη είπε «Έχω ακούσει τη συνεχιζόμενη κριτική που γίνεται από τα ΜΜΕ» άρχισαν τα γέλια από το κοινό. «Ως κόρη του μπορώ να μιλήσω μόνο σε προσωπικό επίπεδο. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που δεν υπήρχαν όρια σε όσα μπορούσα να επιτύχω. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό και αυτό μας παρείχε ο πατέρας μου».

Είπε ακόμα ότι ο πατέρας της συμπεριφερόταν σε εκείνη, όπως και στα δυο αδέλφια της που τώρα διοικούν τις επιχειρήσεις τους. «Δεν υπήρχαν διακρίσεις», είπε. Τέλος, απέδωσε τα εύσημα στον πατέρα της που έχει προσλάβει γυναίκες σε σημαντικές θέσεις.

Ivanka Trump receives pushback while speaking in Berlin after suggesting her father is “a tremendous champion of supporting families” pic.twitter.com/tncFuZRRbw