ΗΠΑ: Σήμερα η ψηφοφορία για την κατάργηση του Obamacare

Η αρμόδια επιτροπή στη Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε αργά χθες το βράδυ (ώρα Ουάσιγκτον) το νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικάνων για την ακύρωση και την αντικατάσταση του προγράμματος πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας που φέρει την προσωπική σφραγίδα του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και είναι γνωστό ως Obamacare.

Έτσι, αναμένεται ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία στην ολομέλεια ης Βουλής, με αρκετούς Ρεπουμπλικάνους να δηλώνουν αισιόδοξοι για την εξασφάλιση του απαραίτητου αριθμού των ψήφων ώστε να ακυρωθεί και να αντικατασταθεί το Obamacare.

Μετά την Βουλή των Αντιπροσώπων, το νομοσχέδιο θα πρέπει να ψηφιστεί από τη Γερουσία, όπου αναμένεται ότι η πολιτική σύγκρουση μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών θα είναι εντονότερη.

Το νομοσχέδιο που κατέθεσαν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρεί, μετά από πιέσεις των Δημοκρατικών, κάποιες σημαντικές ρυθμίσεις του Obamacare. Παράλληλα, προβλέπει τη διάθεση κονδυλίου 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να καλυφθεί το επιπλέον οικονομικό κόστος για τους Αμερικανούς πολίτες που έχουν ήδη ασφαλιστικές καλύψεις και θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα χρήματα μετά την ακύρωση εφαρμογής του

Obamacare.

Η διάθεση του παραπάνω οικονομικού κονδυλίου ήταν πρόταση των Ρεπουμπλικάνων Φρεντ Άπτον και Μπίλι Λονγκ, που είναι μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων κι ανήκουν στην ομάδα των μετριοπαθών κοινοβουλευτικών, που συναντήθηκαν πρόσφατα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ συμφώνησε με την πρόταση τους, καθώς τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια θα καλύψουν το επιπρόσθετο οικονομικό κόστος σε χρονική περίοδο πενταετίας, με έμφαση στους μακροχρόνια πάσχοντες.

Από την πλευρά του, ο Μαρκ Μίντοους, πρόεδρος της συντηρητικής ομάδας των Ρεπουμπλικάνων (Freedom Caucus) στην Βουλή των Αντιπροσώπων, δήλωσε ότι η διατήρηση σημαντικών προβλέψεων του Obamacare, αποτελεί μία "καθαρή κίνηση” συγκέντρωσης των απαραίτητων ψήφων που απαιτούνται για την ακύρωση και την αντικατάσταση του Obamacare.

Από την άλλη μεριά, οι επικριτές της αντικατάστασης του Obamacare, αλλά και ειδικοί από τον τομέα των υπηρεσιών υγείας, υποστηρίζουν ότι τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια δεν επαρκούν για την κάλυψη παροχής των υπηρεσιών υγείας, προς τους μακροχρόνια πάσχοντες.

Η τρίμηνη καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην διαδικασία ακύρωσης κι αντικατάστασης του Obamacare έχει προκαλέσει κλίμα αστάθειας κι αβεβαιότητας μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών (Anthem Inc, United Health Group Inc, Aetna Inc, Cigma Corp) αλλά και των εταιριών που διαχειρίζονται νοσοκομεία (HCA Holndings INC, Tenet Healthcare Corp) στις ΗΠΑ.

Η εταιρία Aetna ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την εφαρμογή του προγράμματος Obamacare για την προσωπική ασφάλιση στην πολιτεία της Βιρτζίνια, από τον επόμενο χρόνο. Η εταιρία επικαλείται το κλίμα αβεβαιότητας στην ασφαλιστική αγορά της πολιτείας, αλλά και τις εκτιμήσεις για οικονομικές απώλειες μέσα στο 2017.

Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψαν χθες τις τελευταίες αλλαγές στο νομοσχέδιο για την υγεία που προτείνουν οι Ρεπουμπλικάνοι, δηλώνοντας ότι παρά το γεγονός της παροχής προστασίας στους ήδη ασφαλισμένους, μερικές κατηγορίες μακροχρόνια πασχόντων θα βρεθούν οικονομικά εκτεθειμένες έναντι του κόστους των ασφαλιστικών τους καλύψεων. "Αυτό είναι θανατηφόρο. Καμία παρέμβαση δεν μπορεί να το διορθώσει,” δήλωσε χαρακτηριστικά η ηγέτης των Δημοκρατικών στην Βουλή των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι.

Έτσι, οι Δημοκρατικοί θεωρούν ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να μπλοκάρουν την κατάργηση του Obamacare στη Γερουσία, με δεδομένο τον αριθμητικό συσχετισμό των εδρών με τους Ρεπουμπλικάνους.