Οργάνωση κατά του... Τραμπ ιδρύει η Χίλαρι Κλίντον!

Μετά από μια μακρά -για τα δεδομένα της Χίλαρι Κλίντον- σιωπή η πρώην υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία, επιστρέφει στην πολιτική σκηνή θέλοντας να στηρίξει την αντίσταση κατά της ατζέντας του Ντόναλντ Τραμπ με μια νέα οργάνωση, που ίδρυσε.

«Ξεκινούμε την Onward Together [“Μπροστά Μαζί”] για να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να εμπλακούν με την πολιτική, να οργανωθούν, ακόμη και να θέσουν υποψηφιότητα», έγραψε η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στο λογαριασμό της στο Twitter.

Με το Onward Together θέλει, λέει, να βοηθήσει τους ανθρώπους να οργανώσουν την αντίσταση κατά της ατζέντας του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

H Δημοκρατική πολιτικός έγραψε ότι τους τελευταίους μήνες σκέφθηκε πολύ, πέρασε χρόνο με την οικογένειά της και «ναι, πήγα για περίπατο στο δάσος». Μετά την ήττα στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου η Κλίντον αποσύρθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά απ’ το προσκήνιο, αν και τελευταία έδωσε το παρών σε κάποιες εκδηλώσεις.

Η ίδρυση της οργάνωσης “Onward Together” (με εμφανή την επιρροή απ’ το προεκλογικό της σύνθημα "Stronger Together"-«Δυνατότεροι Μαζί»-) ήταν αναμενόμενη, αφού την είχαν τρόπον τινά προαναγγείλει αρκετά αμερικανικά media πριν από περίπου δέκα ημέρες. Η 69χρονη Κλίντον περιγράφει εαυτήν το τελευταίο διάστημα ως «πολιτική ακτιβίστρια» και «μέρος της αντίστασης».

Στην ιστοσελίδα της νέας της οργάνωσης, δίπλα σε μια έκκληση για δωρεές- υπενθυμίζεται ότι σχεδόν 66 εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν υπέρ της Κλίντον στις εκλογές του Νοεμβρίου -τρία εκατομμύρια περισσότεροι απ’ τους ψηφοφόρους του Τραμπ. «Τους περασμένους μήνες είδαμε τι είναι εφικτό, όταν οι άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αμυνθούν απέναντι στη σεξουαλική παρενόχληση, το μίσος, τις ανακρίβειες, το διχασμό και να υπερασπιστούν μια δικαιότερη Αμερική», αναφέρεται.

Παράλληλα η Χίλαρι χαιρέτισε με μια σειρά από tweets το έργο αρκετών οργανώσεων -όπως οι Indivisible Team, Swing Left, Color of Change, Emerge America και Run for something- που μάχονται κατά των διακρίσεων ή βοηθούν τους Δημοκρατικούς στην προεκλογική εκστρατεία και οι οποίες πιθανώς να στηρίζονται οικονομικά απ’ την Onward Together.

Πολιτικές οργανώσεις ίδρυσαν πριν από την Κλίντον και άλλα επιφανή στελέχη των Δημοκρατικών, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα και οι διεδικητές του χρίσματος του κόμματος για την προεδρία, Μπέρνι Σάντερς και Χάουαρντ Ντιν.