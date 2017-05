Κίνα και Πακιστάν εις σάρκα μίαν

Το αναπτυξιακό επιχειρησιακό σχέδιο του αιώνα, ετοιμάζεται να προσφέρει η Κίνα στο Πακιστάν, σύμφωνα με τους Financial Times. Πρόκειται για αναπτυξιακό σχέδιο ύψους 55 δις. δολαρίων το οποίο έχει να αναλάβει να διεκπεραιώσει για λογαριασμό της Κίνας η the Xinjiang Production and Construction Corps ένας ημιστρατιωτικός επενδυτικός Κινεζικός οργανισμός η ιστορία του οποίου πηγαίνει πίσω στα χρόνια του Μάο.