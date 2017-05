Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στην Times Square- 10 τραυματίες

Ανθρωποι που ήταν παρόντες στο συμβάν, μίλησαν για ένα κόκκινο σεντάν, ο οδηγός του οποίου βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Άμεση ήταν η επέμβαση της Αστυνομίας στην περιοχή καθώς απέκλεισε τους γύρω δρόμους.

Στην περιοχή επικρατεί πανικός καθώς ακόμη δεν είναι γνωστό εάν πρόκειται για ατύχημα ή κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 10 τραυματίες.

Παράλληλα όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ένας άνθρωπος φαίνεται ότι έχει χάσει τη ζωή του.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, φαίνονται αστυνομικοί να κρατούν έναν άνδρα και να τον οδηγούν μέσα σε περιπολικό.

Δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για το αν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Ωστόσο, το δίκτυο CBS και το πρακτορείο Reuters μεταδίδουν ότι, σύμφωνα με αστυνομικές και κυβερνητικές πηγές, το περιστατικό δεν συνδέεται με τρομοκρατία.

Ο οδηγός έχει συλληφθεί και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ελέγχεται για μέθη. Η ταυτότητά του δεν είναι γνωστή. Βίντεο από το σημείο δείχνει έναν άνδρα να οδηγείται σε περιπολικό με χειροπέδες.

