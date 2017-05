Εκρήξεις σε συναυλία στο Μάντσεστερ-Δεκάδες νεκροί

Δεκάδες είναι και οι τραυματίες από τις εκρήξεις, που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί από τι προήλθαν. Ωστόσο, η βρετανική αστυνομία, αν και αρχικά ήταν διστακτική, μιλά ανοιχτά πια για "τρομοκρατική ενέργεια".

VIDEO: Footage shows panic at Manchester Arena after explosion. - @Zach_bruce pic.twitter.com/1dDIUQDAz7

Video shows scene in Manchester, England, during 'serious incident' after Ariana Grande concert; fatalities reported https://t.co/ACcGukEXc9 pic.twitter.com/cmAv5nvE4q