Η Τουρκία δεσμεύει περιοχές στο όριο των κυπριακών χωρικών υδάτων

Σε πρωτοφανή πρόκληση προχωρά η Τουρκία, δεσμεύοντας για πρώτη φορα περιοχές στο όριο των χωρικών υδάτων της Κύπρου εντός των Οικοπέδων της κυπριακής ΑΟΖ, για υποβρύχιες δραστηριότητες του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η Τουρκία με τη NAVTEX 602/17 δεσμεύει μια μεγάλη περιοχή ακριβώς δυτικά του 32’18” μεσημβρινού για την «πραγματοποίηση επικίνδυνων επιχειρήσεων και υποβρυχίων δραστηριοτήτων» από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου και καλεί όλα τα υποβρύχια και τα «υποβρύχια οχήματα» να αποφύγουν την περιοχή αυτή.

Ταυτόχρονα, για τις 14 Ιουνίου - με τη NAVTEX 603/17 - η Τουρκία αναγγέλλει και ασκήσεις με πραγματικά πυρά εντός της κυπριακής ΑΟΖ νοτιοδυτικά της Πάφου.

Η άσκηση για υποβρύχιες δραστηριότητες που ανήγγειλε η Τουρκία, αποτελεί ποιοτική αναβάθμιση των προκλήσεων, καθώς εμπράκτως αμφισβητεί πλήρως την ΑΟΖ της Κύπρου και επιχειρεί να επιβάλλει την αυθαίρετη και παράνομη θέση της ότι δυτικά του μεσημβρινού 32'18” έχει απαράγραπτα και νόμιμα δικαιώματα και συνεπώς έχει λόγο στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ταυτόχρονα όμως, το όριο στον παράλληλο 33’55” αποτελεί την πάγια διεκδίκηση της για «διαγραφή της κυπριακής και της ελληνικής Υφαλοκρηπίδας στην Μεσόγειο πέραν των χωρικών υδάτων των ελληνικών νησιών και της Κύπρου και διαμοιρασμό της υφαλοκρηπίδας της Ανατολικής Μεσογείου μεταξύ της Τουρκίας και της Αίγυπτου».

Με την άσκηση αυτή όμως, εκτός της «σηματοδότησης» των τουρκικών διεκδικήσεων, η Άγκυρα στέλνει ένα ακόμη μήνυμα: στην ίδια περιοχή πραγματοποιούνται οι σεισμογραφικές έρευνες του σκάφους R/V Ramform Hyperion, το οποίο απλώνει καλώδια σε μήκος πολλών χιλιομέτρων και έτσι υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής με τις «υποβρύχιες δραστηριότητες» του τουρκικού Πολεμικού σκάφους.

Συγχρόνως η Τουρκία με δύο NAVTEX (605/17 και 604/17) αναγγέλλει την πραγματοποίηση ασκήσεων με πραγματικά πυρά στην περιοχή της Σαμοθράκης σε σημεία και εντός του FIR Αθηνών για τις 13 και 14 Ιουνίου, καθώς και στην περιοχή μεταξύ ρόδου και Καστελόριζου για τις 12 και 16 Ιουνίου και παλι με σημεία εντός του FIR Αθηνών.

Ν.Μ.

Η επίμαχη τουρκική NAVTEX:

602/17

MEDITERRANEAN SEA

TURKISH WARSHIPWILL CONDUCT HAZARDOUS OPERATIONS AND UNDERWATER ACTIVITIES IN THE AREA BELOW, FROM 121100Z JUN 17

TO 142100Z JUN 17. ALL SUBMERGED VEHICLES AND SUBMARINES IN THE REGION ARE REQUESTED TO REMAIN CLEAR.

34 31.00 N - 032 18.00 E

34 31.00 N - 030 50.00 E

33 55.00 N - 030 50.00 E

33 55.00 N - 032 18.00 E