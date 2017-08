Για την ώρα δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί, όμως ο σταθμός εκκενώνεται για λόγους ασφαλείας.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ, στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί με εκπαιδευμένα σκυλιά ώστε να εξετάσουν το χώρο και να βεβαιωθούν ότι είναι ασφαλής.

Ήδη έχουν κυκλοφορήσει τα πρώτα video που δείχνουν τις αστυνομικές δυνάμεις να συγκεντρώνονται στο σημείο.

Something going down at Euston tonight...#euston #eustonstation pic.twitter.com/se89tbj7Zv