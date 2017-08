"Οι ΗΠΑ μίλαγαν στη Βόρεια Κορέα, και την πλήρωναν επειδή εκβίαζε, επί 25 χρόνια. Το να μιλάμε δεν είναι η απάντηση!", έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτησή του στο Twitter, στον απόηχο της νέας εκτόξευσης πυραύλου από τη Πιονγκγιάνγκ, ο οποίος πέρασε πάνω από την Ιαπωνία.

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!