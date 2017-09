Κριτική για το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες έχει παραγκωνίσει τη Βουλή σε σχέση με τα νομοσχέδια που αφορούν το Brexit δέχεται η πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Τερέζα Μέι, σύμφωνα με το Bloomberg.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, η πρόεδρος της Βουλής των κοινοτήτων, Andrea Leadsom, ανέφερε ότι η κ. May οφείλει να ακούσει προσεκτικά τους νομοθέτες που αντιτίθενται στα δικά της σχέδια για τον τρόπο που θα επιτευχθεί η έξοδος της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά από τη στιγμή που οι πρόωρες εκλογές έφεραν την πρωθυπουργό σε μειονεκτική θέση, εφόσον έχασε την πλειοψηφία στη Βουλή.

«Αυτή η Βουλή θα πρέπει να ακούσει, ακόμα κι αν δε θέλει, θα πρέπει να το κάνει» είπε η Andrea Leadsom η οποία πρόσθεσε πως «αυτή η Βουλή ακούει προσεκτικά όλες τις προτάσεις από όλες τις πτέρυγες για το πώς όλοι οι βουλευτές θα νιώσουν πιο άνετα με τον τρόπο που θα αναλύσουμε κάθε πτυχή της σχετικής με το Brexit νομοθεσίας».

Η κ. Leadsom, μιλώντας στο Institute for «Government think tank» τόνισε πως η Theresa May πρέπει να κρατήσει πιθανούς «αντάρτες» ως σύμμαχους γιατί ακόμα και με την υποστήριξη 10 νομοθετών από το DUP της Βόρειας Ιρλανδίας, έχει πλειοψηφία μόλις δεκατριών νομοθετών κάτι που σημαίνει ότι μόλις 7 Τόρις αν ψηφίσουν με την αντιπολίτευση, θα προκαλέσουν ήττα της κ. May.

Την προηγούμενη βδομάδα η Theresa May έγινε αποδέκτης σφοδρής κριτικής όταν πέρασε ένα μέτρο όπου μέλη των δικών της Συντηρητικών έγιναν μέλη νομοθετικών επιτροπών, όπως επίσης έδωσε τη δυνατότητα σε υπουργούς της να παρακάμπτουν τη Βουλή και να κάνουν αλλαγές σε νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς αυτοί θα μετατρέπονται σε βρετανικούς.

Ο γραμματέας για το Brexit, David Davis, είπε στους νομοθέτες ότι υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν αλλαγές που θα διασφαλίζουν ότι ο νόμος θα μπορεί να είναι εφαρμόσιμος και μετά το Brexit, ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά ακόμα και μέλη των Τόρις της κ. May, εξέφρασαν ανησυχίες για το ότι κάποιοι θα μπορούσαν να κάνουν κατάχρηση της δύναμης που τους δίνει η δυνατότητα να προβούν σε αλλαγές του νόμου κατά βούληση.